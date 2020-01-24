Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании – на Классико придется подождать

В Испании состоялась жеребьевка 1/8 финала национального Кубка. Реал и Барселона узнали соперников.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

Бадахос – Гранада

Культураль Леонес – Валенсия

Тенерифе – Атлетик

Сарагоса – Реал Мадрид

Мирандес – Севилья

Райо Вальекано – Вильярреал

Барселона – Леганес

Реал Сосьедад – Осасуна

Отметим, что ровно половина клубов элитного дивизиона уже прекратила борьбу за трофей. Наибольшей сенсацией стал позорный вылет Атлетико, который не справился с представителем третьего дивизиона Леонесой. Борьбу за Кубок Короля продолжают десять команд Ла Лиги, три – из Сегунды, два – из Терсеры. Реал и Барселона могли встретиться уже на этой стадии, но не суждено. С Классико пока придется подождать.

Примера: Осасуна, Севилья, Барселона, Атлетик, Гранада, Реал Мадрид, Валенсия, Вильярреал, Реал Сосьедад, Леганес

Сегунда: Сарагоса, Тенерифе, Мирандес, Райо Вальекано

Сегунда Б: Бадахос, Культураль Леонес

Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 28-30 января и состоят из одной встречи. Команды, указанные в парах первыми, будут играть дома.

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