Главный тренер Байера Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от Фламенго U-20 со счетом 1:5 в товарищеском матче.

"Результат выглядит плохо, но результаты предсезонки меня на самом деле совсем не волнуют.

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Мы не должны проигрывать даже с таким счетом, но для меня было важно не потерять ни одного игрока из-за травмы. Было бы лучше провести эту игру позже по времени.

Тем не менее последние 30 минут мы провели хорошо, были проблески в игре", – цитирует тренера Bild.

В этой встрече Тен Хаг делал замены каждые 30 минут.

Болельщики "фармацевтов" в соцсетях уже очень сомневаются в правильности назначения нидерландского специалиста вместо Хаби Алонсо, вспоминая громкие провалы Тен Хага во главе Манчестер Юнайтед, откуда его уволили в октябре 2024 года.

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