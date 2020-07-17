Результаты первой жеребьевки Лиги чемпионов 2020/21

В швейцарском Ньоне завершилась первая жеребьевка еврокубкового сезона 2020/21. В предварительном раунде ЛЧ сыграют 4 команды.

В первом предварительном раунде Лиги чемпионов 2020/21 сыграют чемпионы стран с самым низким рейтингом УЕФА по итогам 2019 года. Это Косово, Сан-Марино, Северная Ирландия и Андорра. Поскольку период подачи заявок рассчитан до 3 августа, то в жеребьевке участвовали не клубы, а собственно ассоциации, информирует официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале

Результаты жеребьевки предварительного раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Полуфинал 1: Чемпион Сан-Марино – чемпион Северной Ирландии

Полуфинал 2: Чемпион Косова – чемпион Андорры.

Полуфиналы пройдут 8 августа на нейтральном поле и будут состоять из одного матча. Победители встретятся в финале, триумфатор которого сыграет в первом раунде квалификации ЛЧ 18/19 августа.

Напомним, Шахтер гарантированно представит Украину в групповом турнире ЛЧ, поскольку стал чемпионом Украины. Динамо или Заря (команда, занявшая второе место), сыграет в квалификации.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут