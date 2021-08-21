"Результаты не такие, как мы ожидали": Ковач – о слабом старте сезона и поражении от Шахтера
Главный тренер Монако Нико Ковач ожидал большего от своих подопечных.
"В прошлом сезоне у нас тоже были трудные моменты, но это новая ситуация. Мы играем больше матчей, и наши результаты не такие, как мы ожидали. Впрочем, они не соответствуют тому, что мы заслужили.
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Мы доминировали в наших играх и в конце концов могли заработать больше. Сейчас все не очень хорошо, но я доволен нашими выступлениями. Мы создаем шансы, это только вопрос времени ...", – цитирует Ковача сайт Лиги 1.
Напомним, Монако является соперником Шахтера в квалификации ЛЧ. Первый матч "горняки" выиграли со счетом 1:0.
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