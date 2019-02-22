"Результаты матчей – это ошибка УЕФА", – Терим посетовал на отсутствие VAR в Лиге Европы

Лига чемпионов — 15:31 357
-
Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки
-
"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско ШахтаряЛига Европы — 15:30 727
-
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все парыЛига Европы — 14:26 3099
-
Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция – как это былоЛига Европы — 14:21 5480
-
Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄЛига Европы — 12:02 315