toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЕВРОПЫ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

"Результаты матчей – это ошибка УЕФА", – Терим посетовал на отсутствие VAR в Лиге Европы

15:42 109 Читати українською
"Результаты матчей – это ошибка УЕФА", – Терим посетовал на отсутствие VAR в Лиге Европы
Фатих Терим / Соцсети

Наставник Галатасарая Фатих Терим прокомментировал результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"Я сказал, что поздравлю Бенфику, если она пройдет дальше, и я это сделаю. Бенфика очень сильная – мы должны это признать. Я желаю ей успеха в дальнейшем.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

Думаю, она сможет выиграть Лигу Европы. Но хочу отметить, что результаты матчей – это ошибка УЕФА. Я не знаю, выиграли бы мы с системой VAR, но уверен, что точно не пострадали бы", – цитирует Терима A Bola.

Лига Европы: Славия разгромила Генк с Малиновским, Интер прошел Рапид и результаты других матчей

Напомним, Галатасарай встречался с Бенфикой в ​​1/16 финала Лиги Европы и проиграл со счетом 1:2 по сумме двух матчей.

Лига Европы1/16 финала

Бенфика - Галатасарай: Четверг 21 февраля 2019

Бенфика
Матч окончен
0 : 0
Галатасарай
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Галатасарай Галатасарай Фатих Терим Фатих Терим Видеоассистент арбитра (VAR) Бенфика - Галатасарай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
28
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук