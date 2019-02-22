"Результаты матчей – это ошибка УЕФА", – Терим посетовал на отсутствие VAR в Лиге Европы

Наставник Галатасарая Фатих Терим прокомментировал результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"Я сказал, что поздравлю Бенфику, если она пройдет дальше, и я это сделаю. Бенфика очень сильная – мы должны это признать. Я желаю ей успеха в дальнейшем.

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Думаю, она сможет выиграть Лигу Европы. Но хочу отметить, что результаты матчей – это ошибка УЕФА. Я не знаю, выиграли бы мы с системой VAR, но уверен, что точно не пострадали бы", – цитирует Терима A Bola.

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Напомним, Галатасарай встречался с Бенфикой в ​​1/16 финала Лиги Европы и проиграл со счетом 1:2 по сумме двух матчей.