"Результаты говорят сами за себя", – вице-президент Манчестер Юнайтед объяснил полноценное назначения Сульшера

Вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд прокомментировал подписание полноценного контракта с Уле Гуннаром Сульшером.

"Результаты Манчестер Юнайтед с момента прихода Сульшера в декабре на должность исполняющего обязанности главного тренера говорят сами за себя.

Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед

Сульшер принес с собой не только хорошую игру и результаты, но и богатый опыт – как тренера, так и футболиста – и желание давать шанс молодым игрокам.

Уле очень хорошо понимает культуру этого клуба. Это говорит о том, что это тот человек, который сможет вести МЮ вперед.

Сульшера поддерживают болельщики и все в клубе, а он планирует привести нас туда, где мы хотим быть, и написать новую главу в истории МЮ", – цитирует Вудворда официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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