"У нас была игра против Манчестер Сити, которая повлияла физически на команду. Наша главная проблема с Челси заключалась в том, что у нас был мяч и ми отдавали его. Это не так должно быть. Но мне понравилось желание и страсть.

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У нас есть еще один шанс. Мы попытаемся им воспользоваться, и нам понадобится поддержка Энфилда. Мы все еще должны продемонстрировать реакцию и улучшить нашу игру. Я действительно спокоен в этот момент. Команда показала на тренировке, что они хотят сразиться. В конце концов мы увидим, каким будет результат.

Арсенал – другая команда. Микель Артета развивался несколько лет, и результаты его были довольно исключительны. Они действительно показывают хороший футбол, у них лучшие игроки и хорошие планы на матч. Это сочетание хорошей игры и экстремальных эмоций. Я считаю, что Микель заслуживает каждую минуту, которую он провел с командой даже тогда, когда дела шли не очень хорошо. Арсенал очень хорошо настроен, к тому же хорошие трансферы, есть настоящая стабильность. Это то, что они сейчас используют", – рассказал Клопп во время пресс-конференции.

Матч Ливерпуль – Арсенал состоится в воскресенье, 9 апреля, начало встречи в 18:30. Напомним, что "красные" сейчас занимают восьмое место, имея в своем активе 43 балла. "Канониры" лидируют в турнирной таблице АПЛ с 72 очками.

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