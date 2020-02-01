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Результативный рекорд Баварии в видеообзоре матча против Майнца – 3:1

20:18 76 Читати українською
Результативный рекорд Баварии в видеообзоре матча против Майнца – 3:1
Майнц – Бавария – видео голов и обзор матча / Фото Фк Бавария

Бавария на классе разобралась с Майнцом в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

45’ Джеремая Сен-Жюст
 
Роберт Левандовски 8’
Томас Мюллер 14’
Тьяго Алькантара 26’
8’ Роберт Левандовски
14’ Томас Мюллер
26’ Тьяго Алькантара
45’ Джеремая Сен-Жюст

Уже после стартового свистка действующий чемпион Германии создал невероятное давление на ворота хозяев, что вылилось в три забитых мяча до перерыва. Майнц сумел отквитать один гол.

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После перерыва Бавария продолжала спокойно контролировать ситуацию и забрала свои заслуженные три очка.

Майнц остался в шаге от зоны вылета с 18-ю очками. Бавария набрала 42 зачетных балла и вышла на первое место, ожидая на ​​исход поединка РБ Лейпциг (40) против Боруссии М (39).

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы забили 57 голов после 20-ти туров, что является абсолютным рекордом клуба.

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blog_ava
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Германия Видеоновости Бавария Бавария Майнц Майнц Рекорды Майнц - Бавария
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