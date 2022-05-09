Результативный фейл голкипера и дубль форварда в видеообзоре матча Арсенал – Лидс – 2:1
06:00 - Читати українською
Арсенал обыграл Лидс в 35 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
10’ Эдвард Нкетия
Люк Айлинг 27’
Диего Льоренте 66’
10’ Эдвард Нкетия
27’ Люк Айлинг
66’ Диего Льоренте
На старте Нкетия отметился двумя голами, один из которых удалось забить после фейла Мелье. Несколькими минутами спустя Айлинг увидел перед собой красный "свет" за грубый фол.
Арсенал одолел Лидс и оторвался от Тоттенхэма – йоркширцы опустились в зону вылета, "канониры" улучшили шансы на ЛЧ.
Льоренте сократил отставание, но этого было мало. Арсенал набрал 66 зачетных баллов и остался на четвертой строчке в зоне Лиги чемпионов. Лидс опустился на 18-е место.
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