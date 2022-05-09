Арсенал обыграл Лидс в 35 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

На старте Нкетия отметился двумя голами, один из которых удалось забить после фейла Мелье. Несколькими минутами спустя Айлинг увидел перед собой красный "свет" за грубый фол.

Арсенал одолел Лидс и оторвался от Тоттенхэма – йоркширцы опустились в зону вылета, "канониры" улучшили шансы на ЛЧ.