Наполи перестрелял Жирону с Виктором Цыганковым в составе в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор игры в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Наполи – Жирона – 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

Уже в начале игры де Брюйне едва не забил, но немного не попал в дальний угол. Но на 4-й минуте бельгиец точно навесил с углового на голову Ди Лоренцо, который переправил мяч под дальнюю штангу. Далее Кевин проявил свои бомбардирские навыки, сначала расстреляв Гассанигу ударом с лету метров с 11-ти, а затем мощно пробив с левой после борьбы Нереса с защитниками.

Жирона выглядела беспомощной, но до перерыва сократила отставание до минимального. Сначала Стуани среагировал на сейв Мерета после удара Крейчи. А чуть позже уругваец оформил дубль, в касание пробив после паса Цыганкова с левого фланга. Во второй половине Жирона активнее выглядела, но так и не забила – победа Наполи со счетом 3:2!