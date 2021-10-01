Наполи повел в счете уже на 13 секунде игры – Элмас воспользовался неуверенной игрой вратаря. Впрочем, игру перевернуло удаление Марио Руя на 29 минуте. Спартак претендовал на пенальти перед перерывом, однако после просмотра VAR судья отменил 11-метровый.

Лига Европы: Наполи с самым быстрым голом в истории турнира проиграл Спартаку, Легия Харатина шокировала Лестер

А вот во втором тайме Промес выровнял положение. Концовка игры получилась очень насыщенной. Игнатов вывел москвичей вперед на 81 минуте, а уже через 2 минуте Кофрие был удален. Промес на 90 минуте забил третий гол Спартака, а точку во встрече поставил Осимхен.