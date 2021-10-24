Милан вышел вперед в счете благодаря несколько случайному голу Леау – после удара португальца мяч изменил траекторию из-за рикошета от защитника. Спустя 4 минуты Болонья осталась в меньшинстве, а Калабрия до перерыва удвоил преимущество "россонери".

Мілан у божевільному матчі перестріляв Болонью та очолив Серію А – Ібра повторив досягнення Тотті

Начало второго тайма выдался неудачным для Милана. Ибрагимович срезал мяч в собственные ворота после подачи углового, а через 3 минуты Барроу сравнял счет. Впрочем, после удаления Сориано, "россонери" использовали свое численное превосходство: сначала Беннасер шикарным ударом с лету вывел миланцев вперед, а Ибрагимович на 90 минуте поставил точку во встрече, став вторым игроком после Тотти, который стал вторым 40-летним игроком за последние 16 ть лет, который отметился результативным действием в матче Серии А.