Бетис на выезде одолел Жирону в матче 32-го тура Ла Лиги, который состоялся 21 апреля 2025 года. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Бетис повел уже на 6-й минуте игры – Хони головой замкнул навес Иско с углового. В концовке первой половины Бетис забил еще дважды, один из голов – после того, как Цыганков подскользнулся. Перро точной передачей с фланга нашел свободного Антони, который ударом в касание пробил Гассанигу.

Бетис уверенно победил Жирону – ошибка Цыганкова вылилась в пропущенный гол, каталонцы близки к вылету

Иско сделал преимущество разгромным. Эззалзули прорвался в штрафную и пробил, мяч отскочил к марокканцу, который решил не пробивать снова, а мягко забросить на забегание Иско, который головой все же сумел пробить – 0:3 после первого тайма. Жирона отквитала один мяч под конец второй половины, Стуани затолкал снаряд в сетку ворот после подачи Цыганкова с углового.