Жирона в результативном поединке перестреляла Осасуну, а Артем Довбик и Виктор Цыганков стали одними из главных героев.

Жирона могла повести в счете на 8 минуте, но Янхель Эррера головой пробил выше ворот. А уже на 16-й Довбик отметился ассистом, найдя на дальней штанге Мартина. Осасуна ответила голом Будимира, который успел первым на добивание.

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После перерыва хорватский нападающий оформил дубль – на этот раз он головой переправил мяч в дальний нижний угол. Но Жирона ответила голом Довбика – украинец на дальней штанге замкнул навес Гутьерреса. Через 9 минут Артем ассистировал Цыганкову – мяч довольно курьезно отскочил к Виктору, который расстрелял вратаря. А точку в игре поставил Алейш Гарсия с паса Порту.

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