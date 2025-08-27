– У вас была неделя на подготовку. В каком психологическом состоянии находится команда, принимая во внимание критику и хейт, которому она подверглась за последнее время?

– Считаю, все то, что о нас говорят и пишут, наверное, мы заслужили своей игрой, потому что результата нет. Мы провели первый тайм нашего противостояния с Маккаби на выезде, и мы его проиграли. Но у нас есть еще второй тайм, и у нас было достаточно времени, чтобы сделать выводы, подготовиться и как-то исправить ситуацию, которая сложилась. Сможем ли мы это сделать – увидим завтра и поговорим об этом уже после игры.

– Много слухов относительно конфликта между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как главного тренера и футболиста. Думаю, больше нет нужды говорить об этом.

– В этот день год назад, 27 августа 2024 года Динамо играло ответный матч против Зальцбурга после поражения в первом матче 0:2. Сейчас ситуация несколько похожа, ведь Динамо тоже уступает с разницей в два мяча. Что, по вашему мнению, нужно для реванша из вашего опыта? Насколько понадобится завтра удача?

– Я могу вам много говорить о том, что нужно и как нужно, куда нужно бежать, но выходить на футбольное поле и добиваться результата – это совсем другое. Пока что результата у нас нет. Переживают ли игроки? Безусловно, переживают. Переживает ли главный тренер со своим тренерским штабом? Конечно, да. Поэтому мы и работаем на тренировках, на теоретических занятиях, чтобы исправить эту ситуацию. И у нас есть 90 минут, чтобы завтра выйти на поле и это сделать.

Относительно критики, думаю, она никому не приятна, но это часть нашей жизни и нашей профессии. Когда тебя критикуют болельщики, нужно это воспринимать, но и продолжать работать, чтобы достигать нужного результата", – сказал Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первая завершилась со счетом 3:1 в пользу израильтян. Ответный матч, который состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине, начнется в 21:00 по Киеву.

