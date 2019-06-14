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Результат заседания исполкома УАФ насчет Олимпика будет известен 18 июня

20:42 21 Читати українською
Результат заседания исполкома УАФ насчет Олимпика будет известен 18 июня
Игроки Олимпика

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, когда будет принято решение о Олимпика.

"Да, мы получили обращение общего собрания УПЛ. Исполком уже запущен, но результаты и информация будут во вторник, 18 июня", – рассказал Записоцкий в комментарии Tribuna.

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Напомним, 12 июня клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе, несмотря на отсутствие команд U-21 и U-19.

Отметим, что премьер-лига предложила Олимпик содержать молодежные команды другой клуб.

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Олимпик Олимпик Юрий Записоцкий
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