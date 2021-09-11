"Если по игре смотреть, то можно сказать, что ничейная игра. Мы не были сегодня такими острыми, как бываем. У нас и моменты есть – не забиваем, первый момент соперника – пропускаем. Там поскользнулся. Все эти нюансы, конечно, повлияли на ход игры.

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Почти такая же игра, как с Минаем. Пропустим, потом начинаем героически атаковать. Там больше даже моментов было больше, чем в этой игре. Соперник играет, как он может. Мы не можем на это влиять. Но нам не хватило остроты, наглости какого спортивного, в штрафной – убийцы, который голы забивает.

Недооценили соперника? Почему? Мы знаем, что они точно так же набрали очки. У них 7 очков было, сегодня уже 8. У нас 10. Это тот уровень, где и мы рядом. Мы хотим, конечно, выше быть. Играли на победу, и видно было, что мы давили. Не согласны были с ничьей, пытались вырвать победу. Точно так же и соперник, который выбегал в контратаки, длинные передачи за спину, подбор. В принципе прогнозируемо. Такая игра, которая не приносит удовольствия для турнирной таблицы. Такой результат мы воспринимаем, как отрицательный.

Травма Назарины? Этот фол, который был... Не знаю, там еще надо посмотреть. У него там в колене что-то... Это для нас потеря. Будем надеется, что там все несерьезно", – рассказал Скрипник в комментарии Футбол News.

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