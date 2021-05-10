"Я не припомню сейвов нашего вратаря и явных моментов у наших ворот. Если в игре с Реалом сильно прижиматься к воротам, такое происходит.

Реал Мадрид – Севилья – 2:2 – видео голов и обзор матча

Без сомнения, результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над Реалом у них дома была бы очень важной. Я горжусь ребятами, мне не в чем их упрекнуть. Думаю, что мы заслужили это. Печально, что мы потеряли два очка в момент.

Пенальти в ворота Реала? Мое мнение такое – это чистый пенальти, если его назначили. На самом деле, я не могу с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах за игру рукой дают пенальти. На прошлой неделе подобное случилось с нами, и пенальти не назначили", – поделился Лопетеги на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Севилья удержала результативную ничью с Реалом (2:2), а один из голов андалусийцы забили со скандального пенальти, который был назначен только после просмотра VAR.

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