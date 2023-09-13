"Тяжелый матч против сильного соперника.

"Все только начинается": Ярмоленко оценил шансы сборной Украины на выход из группы после поражения от Италии

Хотя вчерашний результат и неприятный, у нас все еще остается шанс и вера бороться за прямой выход из квалификационной группы на Евро. Спасибо всем за этот сбор, готовимся к октябрю", – написал Ребров на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины во время сентябрьских матчей расписала ничью с Англией (1:1) и уступила Италии (1:2). Как следствие, после 5-ти туров "сине-желтые" идут в турнирной таблице группы С третьими, набрав 7 очков. Столько же у команды Спаллетти, однако у нее есть игра в запасе. Англия с 13-ю баллами первая.

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