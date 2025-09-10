Экс-игрок сборной Украины Валерий Кривенцов поделился мнением о ничейном результате в поединке второго тура отбора на чемпионат мира 2026 против команды Азербайджана (1:1).

"Для меня неожиданным было то, что сборная Азербайджана в домашнем поединке выбрала очевидно защитный вариант игры – в пять защитников. Не знаю, насколько это стало неожиданностью для нашей команды..

Относительно матча в целом, то у меня только положительные впечатления от футбола в исполнении сборной Украины. Наши ребята играли, а не мучились, пытались сломать насыщенную оборону, забили хороший гол. Результат этого противостояния абсолютно не закономерен", – сказал Кривенцов в комментарии FootBoom.

Напомним, что после двух туров отбора Украина имеет лишь 1 очко, ведь в первом матче уступила Франции со счетом 0:2.

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном