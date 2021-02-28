"Мы понимали, что после смены тренера будет тяжелый поединок. Сегодня была бескомпромиссная игра, могли как выиграть, так и проиграть. Фортуна была на нашей стороне. Слава богу, взяли три очка и двигаемся дальше.

Калитвинцев прокомментировал свой дебют у руля Олимпика – тренер сообщил о тяжелой травме подопечного

Трудно комментировать судейство. Сейчас я не вижу ни одного повтора. Было много столкновений, верховых дуэлей. Милевский и Шиндер создавали давление на оборону соперника, где наши игроки фолили. У меня никаких претензий нет к рефери.

Хочу пожелать здоровья Цымбалюку от нашей команды, чтобы избежал серьезных травм, мог играть в футбол. Результат – это такое, а здоровье намного важнее", – сказал Кобин для ТК Футбол.

Минай расположился на 11-й строчке таблицы УПЛ, Олимпик – 8-й.

Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ