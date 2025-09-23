Как сообщает AS со ссылкой на источники в Англии, испанский спортивный директор Мончи, который в июне 2023 года был назначен Президентом по футбольным операциям клуба, покидает Астон Виллу. Его уход совпал с одним из худших отрезков в новейшей истории "вилланов" – команда находится на предпоследнем месте в АПЛ с тремя очками.

"Он подошел ко мне и схватил за горло": Иско откровенно рассказал о конфликте со звездным спортивным директором

Экономические проблемы существенно ограничили возможности Мончи на трансферном рынке. Этим летом Астон Вилла имела худшие показатели финансового Fair Play среди клубов Премьер-лиги, поэтому на усиление удалось потратить лишь 30 миллионов евро. Кроме покупки Эванна Гессана, бирмингемцы получили в аренду Джейдона Санчо и Харви Эллиотта, а также подписали Виктора Линделефа как свободного агента.

За время работы Мончи помог Астон Вилле впервые за более чем 40 лет пробиться в Лигу чемпионов, а также организовал громкие сделки – продажа Джона Дурана в Аль-Насра за 90 миллионов евро или подписания Амаду Онана за 60 миллионов евро.

Мончи покинул Севилью в 2023 году, чтобы присоединиться к амбициозному проекту Унаи Эмери. Теперь же, по информации источника, испанец оказался под серьезным давлением болельщиков, разочарованных отсутствием улучшений в составе. Финансовые трудности и слабое лето на трансферном рынке окончательно разрушили его позиции в клубе.

Напомним, что Мончи до Астон Виллы работал в Роме и Севилье. Именно в испанском клубе был лучший период его карьеры, где кроме удачных трансферов Мончи помог команде получить многочисленные титулы обладателей Кубка УЕФА.

