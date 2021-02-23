Ужасная весть пришла с Апеннин. В вечность отошел бывший лидер команды U-19 Аталанты из Бергамо Вилли Брасиано Та Би.

Сердце ивуарийца остановилось на 22-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

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Та Би умер от рака печени. Талант боролся с болезнью на протяжении длительного времени. Последние несколько месяцев перед смертью он провел на родине. Опорный хавбек стал игроком Аталанты в январе 2019-го, вскоре выбился в лидеры юношеской команды и помог примавере завоевать чемпионский титул.

Вилли Брасиано Та Би родился в городе Диво и воспитывался в местных клубах Аджам, Муссу и культовой академии АСЕК Мимозас. Также он выступал за сборные Кот-д'Ивуара U-17 и U-20.

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