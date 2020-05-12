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Революционный план УЕФА оказался фейком – квалификации украинских клубов в Лигу чемпионов ничего не угрожает

00:31 30 Читати українською
Революционный план УЕФА оказался фейком – квалификации украинских клубов в Лигу чемпионов ничего не угрожает
ФК Динамо

УЕФА опроверг информацию о возможном сокращении квалификации еврокубков в новом сезоне.

"УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле.

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УЕФА пока следит за развитием ситуации и любым потенциальным воздействием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для еврокубков не разработано", – цитирует сообщение пресс-службы УЕФА Football Paradise.

Напомним, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В Лиге чемпионов определились четыре четвертьфиналиста, а в Лиге Европы розыгрыш был приостановлен на стадии 1/8 финала.

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