Система Football Video Support использовалась в этом году на чемпионатах мира среди девушек U-17 и U-20 и была одобрена для тестирования Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). FVS позволяет тренерам дважды просить арбитра посмотреть видеоповтор, если они считают, что была допущена ошибка. Об этом информирует ESPN.

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Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, чего следует ожидать от внедрения этой системы. "Важно четко понимать, что FVS – это не VAR, особенно с точки зрения ожиданий. Его можно внедрить в лигах с ограниченными ресурсами, где для трансляции используется не более четырех камер. Из-за ограниченного количества камер FVS не будет предлагать те же возможности, что и VAR. Например, в случае офсайда без правильно установленных камер можно заметить только очевидные офсайды. Поэтому решение судьи на поле остается очень важным", – отметил Коллина.

Система FVS отличается от VAR тем, что после запроса тренера команды судья самостоятельно решает, была ли его первоначальная оценка правильной. VAR не вмешивается в этот процесс.

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