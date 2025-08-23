В матче Перуджа – Гвидония Монтечелио было продемонстрировано вмешательство VAR по требованию тренера.

Новое правило имени Альвареса было применено в финале женского Евро – неудачницу из сборной Англии не спасло (ВИДЕО)

Полевой судья зафиксировал нарушение со стороны игрока гостей в атаке и выписал ему желтую карточку. Впрочем, тренер Гвидонии призвал пересмотреть эпизод на повторе. Арбитр изменил свое решение и назначил пенальти за игру рукой футболиста Перуджи. Правда, Гвидония Монтечели 11-метровый не реализовала, матч завершился ничьей 0:0.

Каждый тренер имеет право дважды за игру звать полевого судью к монитору, но если первоначальное решение подтверждается, то одна попытка "сгорает". В Серии С вообще отказались от отдельной бригады VAR. Четвертый арбитр сам проверяет каждый гол на повторе и дает оценку прямо на поле.

