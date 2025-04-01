Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Кевин де Брюйне покинут Манчестер Сити по окончании сезона. Причём если у Гюндогана и КДБ завершаются контракты, то Грилиш уйдёт из команды, несмотря на соглашение до 2027 года. Об этом информирует инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Сообщается, что главный тренер команды Пеп Гвардиола планирует перестройку состава. Манчестер Сити всерьёз рассматривает возможность подписания форварда Байера Флориана Вирца и полузащитника Айнтрахта Хуго Ларссона.

Напомним, что Манчестер Сити проваливает сезон. Команда занимает пятое место в АПЛ и сохранила шансы лишь на победу в одном турнире – Кубке Англии.

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