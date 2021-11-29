Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов озвучил информацию, что в скором времени в Черноморце произойдут грандиозные изменения.

Одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский скоро могут стать новыми владельцами Черноморца – соглашение близко к завершению, сообщил Денисов в эфире Великого футбола.

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Им принадлежит Одесский аэропорт, гостиницы "Лондонская", "Бристоль", "Пассаж" и киевский "Президент-отель", а также табачная компания "Тедис". Среди планов развития клуба – полное изменение состава, отказ от арендованных и ставка на воспитанников Черноморца.

Интересно, что в команде выступает немалое количество игроков, принадлежащих киевскому Динамо, а возглавляет одесситов Юрий Мороз – экс-тренер динамовской молодежки.

К слову, одесситы занимают 13 место в чемпионате, имея в активе 11 очков.

Шахтер минимально обыграл Ингулец и оставил Динамо лидером УПЛ