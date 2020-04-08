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Революция в Барселоне – Бартомеу хочет избавиться от всех "бунтовщиков"

15:45 205 Читати українською
Революция в Барселоне – Бартомеу хочет избавиться от всех "бунтовщиков"
Бартомеу и Месси / Фото из открытых источников

Президент Барселоны Жосеп-Мария Бартомеу задумал серьезную чистку кадров в верхушке клуба.

Босс каталонцев хочет выяснить, кто поддерживает его политику, а кто готов пойти против, информирует Marca.

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Бартомеу чувствует свои сильные позиции в клубе и попытается устранить нелояльных к нему руководителей. Первый кандидат на выход – вице-президент Эмили Роусауд, которого назначили только в январе этого года. Именно его считали преемником Бартомеу на предстоящих выборах президента, но ситуация кардинально изменилась. Вслед за Роусаудом должности потерять могут и другие члены правления, которые не вызывают доверия.

Напомним, Бартомеу стал президентом Барселоны в 2014 году и успел привести клуб к четырем титулам чемпиона Испании, двум Кубкам и победе в Лиге чемпионов 2014/15.

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Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу
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