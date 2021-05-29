"Горожане" продолжают обновляться как на уровне руководства, так и инфраструктурно.

Александрия получила нового спортивного директора, сообщает официальный сайт клуба.

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Им стал мастер спорта по каратэ киокушинкай и военно-спортивного многоборья Александр Марков. Ранее специалист занимался логистической деятельностью в бизнес-авиации.

Марков будет заниматься координацией ключевых вопросов жизнедеятельности футбольного клуба, в частности будет отвечать за взаимодействие клуба с УПЛ и международной трансферной системой, а также логистикой команд Александрии в рамках выездных матчей и учебно-тренировочных сборов.

Кроме того, "горожане" за 6,7 млн гривен приобрели футбольную базу, на которой размещались и до этого. На ее территории находятся два жилых корпуса с одно- и двухместными номерами, столовая, тренажерный зал, конференц-зал, массажный кабинет, бассейн, баня и автомобильная парковка. Условия базы позволят с комфортом разместить не только игроков основной команды, но и футболистов команды юниоров.

К слову, в собственности Александрии остается также резервная база в Приютовке. Она поможет клубу решать вопросы размещения спортсменов в перспективе, согласно стратегии его развития.

Напомним, ранее "желто-черные" объявили об уходе 12 тренеров и персонала клуба, а также представили новый тренерский штаб. Кроме того, команда за 1,6 миллиона гривен заменила газон на стадион Ника.

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