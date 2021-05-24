Перестановки в Александрии не ограничились уходом Владимира Шарана и лидеров его команды.

Как известно, недавно наставником Александрии стал Юрий Гура. Он обещал принять решение по поводу тренерского штаба в течение недели. Очевидно, багаж бывшего специалиста клубу оказался ненужен.

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Сегодня Александрию покинули помощники Владимира Шарана – Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко. Кроме того, клуб расстался с врачом, массажистом, реабилитологом и видеоаналитиком.

Пертурбации также коснулись менеджмента. Официальный сайт Александрии сообщил, что с бывшим тренерским штабом ушли старший администратор Александр Дробот и спортивный директор Вадим Яровой.

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