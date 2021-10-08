Бывший вратарь Динамо Виталий Рева, который сейчас защищает цвета второлигового Левого берега, вспомнил звездных голкиперов, с которыми пересекался на футбольном поле и рассказал о коллекционировании футболок.

"Благодаря стечению обстоятельств я дебютировал за сборную с поляками, в воротах которых играл Ежи Дудек. Затем он выходил за Ливерпуль, мы увиделись в Лиге чемпионов.

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С Буффоном футболками не обменивался – в Турине мы "попали" 0:5, как-то не до обменов было. А в Киеве он не играл.

Диалоги? Пожелали успехов, поздоровались и до свидания. До определенного момента я коллекционировал футболки. Сейчас возможность тоже есть, но я прекратил обмениваться", – рассказал Рева в интервью "Футбол 24".

Напомним, Виталий защищал цвета Динамо с 2001 по 2007 годы.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Останнє слово завжди було за Лобановським": Віталій Рева – про кар’єру в 46, діалог із Буффоном і культові кепки