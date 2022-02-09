"Как разбирали договорные матчи? Сложно, долго. Разбирали несколько раз. Дисциплинарные органы принимали решение. Потом иногда к ним возвращались, потому что кроме КДК есть и другие органы, которые могут вернуть.

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Это такой момент – будто чувствуешь и понимаешь, что было, но футболисты не идут на контакт. Не все, некоторые идут. Плюс информацию же собирает комитет этики и честной игры. Он все это передает, читаешь документы. Бывает, читаешь, а там есть футболист, которого ты знаешь, с которым ты мог играть или нет. Хорошие у тебя с ним истории или плохие", – рассказал Рева для Youtube-канала SportArena.

Стоит отметить, что 47-летний голкипер еще не повесил перчатки на гвоздь и выступает за команду из Второй лиги Левый берег.

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