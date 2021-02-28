Экс-звезда "бело-синих" Виталий Рева готовится к старту в чемпионате Украины среди любителей.

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Виталий Рева находится в неплохой форме. 46-летний игрок продемонстрировал чудеса реакции на Мемориале Щанова.

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Легендарный вратарь, защищая ворота киевского Левого Берега, вытащил сферу из девятки, после выстрела со штрафного игрока команды Джуниорс. В составе киевлян Рева готовится к весенней части любительского чемпионата Украины: Левый Берег заменил после начала сезона скромную юношескую команду, поэтому начнет весну на 11-той строчке. Цель Виталия и компании – Вторая лига.

К слову, за Левый Берег выступает немало бывших звезд, среди которых: Николай Ищенко (Шахтер, Карпаты), Андрей Запорожан (Александрия), Артем Старгородский (Таврия, Арсенал), Иван Кривошеенко (ЦСКА, Мариуполь, Ворскла) и многие другие.

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