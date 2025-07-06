На официальной странице заведения в Instagram было размещено сообщение, что ресторан в дальнейшем не будет работать.

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"INCH – это больше, чем ресторан. Это место, где собирались те, кто любит вкус жизни. Кто-то приходил за идеальным шафрановым ризотто или авторскими коктейлями. Кто-то – за эмоциями большого футбола, тенниса или за коктейлем, посвященным трассе, на которой происходит гонка Формулы-1. А кто-то – просто, чтобы быть среди своих.

Мы никогда не были только о спорте. Мы были про ощущения, вечера с драйвом и уютные разговоры. О друзьях, праздновании важных и радостных событий. О рабочих митингах, что совмещали дело и удовольствие. Мы говорим вам спасибо – за каждый день, за каждую трансляцию, за каждый ваш выбор быть с нами. Это было настоящее, и оно останется с нами.

Сегодня INCH ставит свою историю на паузу.мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что эта глава была настоящей и важной", – говорится в заявлении заведения.

Стоит отметить, что INCH открылся в июне прошлого года.