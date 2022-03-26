"В последние дни перед вторжением моя команда была во Львове, где мы готовились к первому после зимы официальному матчу. 24 февраля я ночевал дома, и в пять утра раздался звонок – мне сообщили, что россияне начали бомбить наши города, в том числе Киев.

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Я сразу поехал в гостиницу, где ночевала команда. Мы вместе с руководством собрались, побеседовали и решили временно распустить команду. Все футболисты уехали туда, где их семьи. До 24 февраля клуб Верес полностью рассчитался с игроками и тренерским штабом. Задолженностей по зарплатам нет. Что касается дальнейшего, нам сообщили: пока идет война, все мы будем получать символические выплаты.

Централизованных тренировок у нас пока нет. Как я уже сказал, вся команда разъехалась, и каждый футболист поддерживает физическую форму индивидуально, как разрешают условия. А условия, как можно догадаться, не всегда разрешают. Я знаю, что почти все игроки, которые сейчас в Ровно, занимаются конкретным делом: разгружают поступающую с Запада гуманитарную помощь. Это правильно, не до футбола сейчас", – рассказал Вирт в комментарии Fanday.

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