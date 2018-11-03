Решфорд повторил рекорд Скоулза и ван Перси в Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд стал автором победного гола в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с Борнмутом.

Форвард отличился на 90+2-й минуте встречи. По информации, Opta Sport это уже второй мяч Решфорда, который он забил в составе манкунианцев после 90-й минуты в АПЛ.

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21-летний англичанин повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее по два гола в компенсированное время за "красных дьяволов" забивали только полузащитник Пол Скоулз и форвард Робин ван Перси.

Маркус выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ нападающий забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах.

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