Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский не верит, что организатор Лиги наций УЕФА сможет быстро принять решение относительно сорванного поединка против команды Швейцарии.

"Когда именно состоится заседание Дисциплинарного комитета УЕФА сказать трудно, но это точно не будет оперативно.

Сборная Украины узнала дату возвращения на родину

Возможно, в этом месяце, возможно, в следующем, а может и позже", – поделился мыслями Гливинский в своем Facebook.

Напомним, что во вторник власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил нашей ассоциации заменить сборную другой командой.

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов и став финалистом Лиги наций – крупнейшее фиаско Бундестим за 89 лет