Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси заявил в интервью телеканалу Star+, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в футболке национальной сборной.

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"Скорее всего, этот чемпионат мира станет для меня последним. Решение принято. Да, я чувствую себя хорошо физически, я смог провести очень хорошую предсезонку в этом году, чего не смог сделать в прошлом году, потому что так получилось, что я начал играть поздно, когда турнир уже начался. Потом в середине сезона после возвращения из сборной я получил травму. В этом году предсезонку нужно было начать по-другому. Новый сезон я начал с ясной головой, с другим менталитетом и с большим энтузиазмом", – отметил Месси.

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