"Решение президента пригласить Луческу было прорывом. Мистер дал нам новую жизнь. Он не совершал крупных трансферов, никого не покупал, он построил команду из того же состава. С первого дня он заразил нас своим энтузиазмом. Это тем более удивительно, когда вспоминаешь, что ему 75 лет.

Вукоевич: Луческу – это Алекс Фергюсон из Восточной Европы

Признаюсь, не знаю, чем Луческу занимается после тренировок, в чем секрет его вечной молодости. Мне очень хотелось бы быть таким же энергичным, живым, одухотворенным человеком в его возрасте.

У Луческу нет ничего случайного. Ни упражнений, которые не имели бы глубокого смысла. У него есть идеи во всем. Проводится большая и современная работа над анализом. Вы чувствуете его уверенность, что мы движемся в правильном направлении. Без сомнений могу сказать: он – мой лучший тренер", – цитирует Кендзёру Newonce Sport.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу