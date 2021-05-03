"Решение пригласить Луческу было прорывом": Кендзёра считает румына лучшим тренером в своей карьере
Защитник Динамо Томаш Кендзёра дал откровенный комментарий о главном тренере киевлян Мирче Луческу.
"Решение президента пригласить Луческу было прорывом. Мистер дал нам новую жизнь. Он не совершал крупных трансферов, никого не покупал, он построил команду из того же состава. С первого дня он заразил нас своим энтузиазмом. Это тем более удивительно, когда вспоминаешь, что ему 75 лет.
Вукоевич: Луческу – это Алекс Фергюсон из Восточной Европы
Признаюсь, не знаю, чем Луческу занимается после тренировок, в чем секрет его вечной молодости. Мне очень хотелось бы быть таким же энергичным, живым, одухотворенным человеком в его возрасте.
У Луческу нет ничего случайного. Ни упражнений, которые не имели бы глубокого смысла. У него есть идеи во всем. Проводится большая и современная работа над анализом. Вы чувствуете его уверенность, что мы движемся в правильном направлении. Без сомнений могу сказать: он – мой лучший тренер", – цитирует Кендзёру Newonce Sport.
Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу