"Мотивационное решение должно быть в конце марта, ждать осталось не так долго. Если же матч позволят сыграть, УАФ будет предлагать варианты. Мы с коллегами прошерстили календарь.

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В первую очередь бросается в глаза период перед Евро, где сборные будут проводить спарринги. Украина и Швейцария не в одной группе, могут сыграть, но не в рамках товарищеского матча, а в рамках Лиги наций.

УАФ под силу отменить какой-то товарищеский матч, заплатить пеню, но провести матч Лиги наций. Еще одна вероятная дата – финальный розыгрыш Лиги наций в октябре. Именно в эти даты Украина и Швейцария могут провести этот матч, чтобы решить спор на поле.

Возможно, это произойдет, но странно, что кроме Украины в этом споре никто не хочет сыграть в футбол. Возможен еще жребий – он может нас в определенной степени устроить. Жребий – это победа, ничья или поражение, но нас не устроит только поражение", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, 17 ноября из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди украинских игроков швейцарская сторона отказалась от решающей игры Лиги наций, а УЕФА присудил "сине-желтым" техническое поражение, что выбило команду Шевченко из элитного дивизиона турнира.

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