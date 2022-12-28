"Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в Шахтере работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто.

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Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество игры.

Хочу поблагодарить Брентфорда за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба", – цитирует Мудрика Sport Arena.

В нынешнем сезоне Мудрик отыграл за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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