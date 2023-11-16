"Впечатления от Шахтера? Очень хорошие – классная организация работы, позитивная атмосфера, молодые игроки, которые хотят учиться. Очень приятно с ними работать. На самом деле все очень просто. Когда вы в таких условиях, то вам не надо много времени на адаптацию.

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В жизни каждого из нас наступают моменты, когда мы принимаем решение умом или сердцем. Это решение я принял по зову сердца. Все произошло очень быстро. У меня не было времени даже начать что-то обдумывать – мы спешили принять команду перед матчем с Барселоной. Я принял решение, пожалуй, за полчаса.

Когда Пушич позвонил мне, я спросил: "Ты уверен на 100%? Твое решение окончательное?" Он сказал: "Да". Я почувствовал что-то внутри и ответил: "Хорошо, без проблем. Я приеду". События развивались очень динамично, но так часто случалось в моей жизни. Это новый опыт и новый образ жизни. Я счастлив быть здесь и счастлив быть частью этого клуба.

Мы знали друг друга с Марино еще с детских лет, ведь пересекались на футбольном поле. У нас очень хорошие отношения. Знаю его взгляды на футбол. Когда вы хорошо знаете друг друга и у вас схожие идеи и философия футбола, то очень просто работать вместе. Это еще один из факторов, который помог принять решение о своем приходе в Шахтер", – рассказал хорват в интервью Tribuna.

Напомним, что Марино Пушич и Марио Станич присоединились к "горнякам" в конце октября текущего года.

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