Форвард Севильи Келечи Ихеаначо может стать соперником донецкого Шахтера в Лиге Европы, если "горняки" преодолеют Панатинаикос.

Ихеаначо приблизился к переходу из Севильи в турецкий Самсунспор, сообщает журналист Джордж Царучас.

Шахтер узнал потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы

Нигерийский нападающий уже согласовал контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год. Трансфер может обойтись Самсунспору в достаточно скромные 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Ихеаначо является воспитанником Манчестер Сити, за который выступал с 2015-го по 2017-е годы, после чего перебрался в Лестер за почти 28 миллионов евро. Келечи стал главным героем сенсационного триумфа "лис" в Кубке Англии 2021, став лучшим бомбардиром турнира с 4 голами.

