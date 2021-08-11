Главные события в княжестве пришлись на второй тайм. На 50-й минуте Фолланд отдал на Желсон Мартинша, а тот неожиданно для кипера пробил в ближний угол.

Дебютный гол Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – Спартак Москва – 2:0

На 56-й Бен-Йеддер в пределах штрафной отбросил на Александра Головина, и россиянин с нескольких метров технически уложил в дальний нижний. Под занавес же матча команды обменялись голами. Сначала Нюбель и оборона заварили "кашу" у своих ворот и привезли гол Давида Моберга Карлссона. А потом Софьян Диоп ворвался в штрафную с левого края, накрутил защитника и пробил под ближнюю штангу – 3:1.

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