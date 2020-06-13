toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Решающий гол Холанда в видеообзоре матча Фортуна – Боруссия Д – 0:1

21:18 40 Читати українською
Решающий гол Холанда в видеообзоре матча Фортуна – Боруссия Д – 0:1
Радость игроков Боруссия Д / Твиттер ФК Боруссия Д

Боруссия Д вырвала победу у Фортуны благодаря голу Холанда на последних минутах. Смотрите видео гола и обзор матча Фортуна – Боруссия Д.

 
Эрлинг Холанд 90+5’
90+5’ Эрлинг Холанд

Первый тайм прошел с преимуществом Боруссии во владении мячом, однако отнюдь не в количестве острых моментов. Во второй половине дортмундцы активизировались и даже забили, но гол Геррейро отменили после просмотра видеоповтора, зафиксировав игру рукой. Но Боруссия таки вырвала победу на 5 компенсированной минуте – Холанд головой замкнул навес Аканджи.

Холанд вырвал победу для Боруссии Д, Вердер разгромил Падерборн, Айнтрахт уничтожил Герту: 31 тур Бундеслиги, суббота

Таким образом, Боруссия набрала 66 очков и продолжает преследовать Баварию, которая уже в шаге от получения очередного чемпионства. Фортуна с 28 пунктами расположилась в зоне вылета.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – культовий тренер продовжив контракт, ледь стримуючи сльози

blog_ava
Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин
15:43
520
Теги
Видеоновости Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Фортуна - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Фортуна Фортуна Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Наполи
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук