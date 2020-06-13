Решающий гол Холанда в видеообзоре матча Фортуна – Боруссия Д – 0:1

Боруссия Д вырвала победу у Фортуны благодаря голу Холанда на последних минутах. Смотрите видео гола и обзор матча Фортуна – Боруссия Д.

Первый тайм прошел с преимуществом Боруссии во владении мячом, однако отнюдь не в количестве острых моментов. Во второй половине дортмундцы активизировались и даже забили, но гол Геррейро отменили после просмотра видеоповтора, зафиксировав игру рукой. Но Боруссия таки вырвала победу на 5 компенсированной минуте – Холанд головой замкнул навес Аканджи.

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Таким образом, Боруссия набрала 66 очков и продолжает преследовать Баварию, которая уже в шаге от получения очередного чемпионства. Фортуна с 28 пунктами расположилась в зоне вылета.

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