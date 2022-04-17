Контракт поляка с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года. О новом соглашении стороны договориться не могут. Роберт хочет иметь гарантии, а Бавария готова доплюсовать к контракту всего один сезон.

Жена Левандовски намекает на предстоящий переезд в Испанию – Робертом интересуется Барселона

Левандовски устойчив в своей позиции, потому что уже имеет запасной вариант. Барселона готова подписать его на три года. Каталонцам нужна большая звезда, и 33-летний нападающий – идеальный кандидат. Правда, у Барсы нет возможностей выкупить Роберта любой ценой, поэтому все еще в руках Баварии.

По информации Sport.es, на днях представители Левандовски проведут ключевую встречу с боссами мюнхенского клуба. На ней должна определиться окончательная позиция Баварии. До сих пор сохраняется вариант, что форвард останется. Однако шансы на это невысокие. Следовательно, летом будет последний шанс заработать на трансфере Роберта хоть что-нибудь, потому что через год он уйдет бесплатно.

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