toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

"Решай самостоятельно", – легенда Манчестер Юнайтед призвал Погба не слушать Райолу

18:15 92 Читати українською
"Решай самостоятельно", – легенда Манчестер Юнайтед призвал Погба не слушать Райолу
Поль Погба / Sky Sports

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Брайан Робсон открыто обратился к хавбеку Полю Погба.

"Игроки слишком сильно зависят от своих агентов вместо того, чтобы самостоятельно принимать решения.

Манчестер Юнайтед поднял цену на Погба до 200 млн евро – в этом виноват Райола

Хорошо, ты можешь посоветоваться, куда бы ты мог перейти, но ты принадлежишь только себе. Ты можешь сделать тот шаг в карьере, который захочешь.

Не думаю, что многие игроки так делают. Они всегда прислушиваются к собственным агентам. Очевидно, что агенты хотят переходов своих клиентов, ведь зарабатывают на этом.

Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза

Игроки должны хорошо посмотреть на себя в зеркало и делать то, что хотят от своей футбольной карьеры", – сказал Робсон Evening Standard.

blog_ava
Арсенал предложил бешеную сумму за трансферную цель ПСЖ и Ливерпуля
00:51
622
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Мино Райола Брайан Робсон Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
30
мин
Алжир
22:00
Нигерия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук