"Решай самостоятельно", – легенда Манчестер Юнайтед призвал Погба не слушать Райолу

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Брайан Робсон открыто обратился к хавбеку Полю Погба.

"Игроки слишком сильно зависят от своих агентов вместо того, чтобы самостоятельно принимать решения.

Манчестер Юнайтед поднял цену на Погба до 200 млн евро – в этом виноват Райола

Хорошо, ты можешь посоветоваться, куда бы ты мог перейти, но ты принадлежишь только себе. Ты можешь сделать тот шаг в карьере, который захочешь.

Не думаю, что многие игроки так делают. Они всегда прислушиваются к собственным агентам. Очевидно, что агенты хотят переходов своих клиентов, ведь зарабатывают на этом.

Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза

Игроки должны хорошо посмотреть на себя в зеркало и делать то, что хотят от своей футбольной карьеры", – сказал Робсон Evening Standard.