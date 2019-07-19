Репутация Шевченко поможет Малиновскому в Серии А, – Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о переходе Руслана Малиновского в Аталанту.

"Малиновский перешел в команду из категории середняков. Такие клубы считают каждую копейку, поэтому неудивительно, что торги за игрока шли так долго. Для команд типа Аталанты важно продумывать каждый трансферный шаг, потому что права на ошибку у них нет.

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Малиновский – один из лучших игроков прошлого сезона в Бельгии. Его Генк стал чемпионом, опередив местных грандов Андерлехт и Брюгге. Может кому-то показаться, что переход всего лишь в скромную Аталанту, а не в более серьезный клуб, что не является оптимальным вариантом для Руслана.

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Аталанта заплатила за Малиновского немалые для такого клуба деньги. Футболист не должен думать о переговорах между клубами и суммы трансферов. Ему нужно играть и думать о собственной зарплате.

В свое время Андрей Шевченко был звездой в Италии. Думаю, что любой успех наших соотечественников за рубежом дает украинскому футболу определенные дивиденды. Репутация сегодняшнего главного тренера сборной должна помочь Малиновскому", – рассказал Федорчук в комментарии Газете по-украински.

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