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Зинченко должен выйти в стартовом составе Манчестер Сити на матч против Шальке, – репортер Daily Mail

16:03 71 Читати українською
Зинченко должен выйти в стартовом составе Манчестер Сити на матч против Шальке, – репортер Daily Mail
Александр Зинченко / Фото из соцсетей

Журналист британского издания Daily Mail Джек Гоан прогнозирует выход украинского хавбека Александра Зинченко в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке.

Репортер Daily Mail Джек Гоан ожидает увидеть украинского хавбека Александра Зинченко в стартовом составе на матч с Шальке.

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Основные левые латерали Манчестер Сити Бенджамин Мэнди и Фабиан Делф травмированы, а потому именно Александр имеет большие шансы сыграть против своего партнера по сборной Евгения Коноплянки.

Кроме того, репортер отметил игру украинца в матче против Челси, в котором "горожане" уничтожили лондонцев со счетом 6:0.

"Пеп считает, что Зинченко прекрасно сыграл с Челси, особенно при подключениях к атакам", – цитирует Гоана официальный сайт УЕФА.

Матч Шальке – Манчестер Сити состоится 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
до матча
4
час
:
50
мин
Манчестер Сити
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Александр Зинченко Александр Зинченко Шальке - Манчестер Сити Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке Шальке Лига чемпионов
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